Opel Crossland yarım milyon üretimi geçti

pel’in 2017 yılında yollara çıkan Crossland modeli, ilk global tanıtımından bu yana 500 bin üretim adedini geride bıraktı.

Opel’in 2017 yılında tanıttığı Crossland modeli, çok yönlü pragmatik özellikleri ile kısa sürede sınıfının en başarılı modellerinden biri olmayı başardı.

İlk global tanıtımından bu yana 500 bin üretim adedini aşan Opel Crossland, bu başarısını, sınıfında referans noktası olan fonksiyonel ve zengin donanım özellikleriyle elde etti.

İspanya'daki Zaragoza fabrikasında üretilen başarılı model, yakın zamanda elektrikli versiyona da sahip olacak.

Ayrıca Opel, 2028 yılından itibaren, Avrupa’da tamamen elektrikli araçları tüketicilere sunacak.

Opel Crossland neler sunuyor

AA'da yer alan habere göre, Crossland’de sürüşü rahat ve güvenli hale getiren çok sayıda destek sistemi bulunuyor. Hız sabitleme ve hız sınırlayıcı, şerit ihlali uyarı sistemi ve full LED farlar standart olarak yer alıyor.

Yaya algılama ve ön çarpışma ikazı ile aktif acil frenleme sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi ve daha birçok özellik donanım listesinde yer alıyor.

Crossland sadece çok yönlülüğü veya üstün teknolojileri ile değil, aynı zamanda modern görünümü ile dikkati çekiyor.

Geçen sene yenilenen Crossland, Vizör de dahil olmak üzere cesur ve yalın yeni Opel tasarımını kullanıyor.

İkonik yeni Opel vizörü, ön cephede tek bir parça gibi durarak otomobilin genişlik algısına katkı sağlıyor. 2021 yılının başından bu yana Crossland ismi ise bagaj kapağının ortasında yer alıyor.