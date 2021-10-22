Opel, dizel skandalı nedeniyle 65 milyon euro ceza ödedi

Frankfurt Savcılığı, Alman otomobil üreticisi Opel'in dizel egzoz emisyon düzeylerini manipüle ettiği gerekçesiyle 64,8 milyon euro ceza ödediğini açıkladı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in karıştığı dizel skandalı (dieselgate), 2015 yılında patlak vermiş ve şirket bugüne kadar toplamda 32 milyar euroluk rekor bir ceza ödemek zorunda kalmıştı.

Bir başka Alman üretici Opel de benzer sorunlarla karşı karşıya. Opel'e yönelik yürütülen soruşturma, belgelendirme şartlarının ihlali konusundaki ilişkili cezayla birlikte şubat ayında tamamlanmıştı.

64,8 MİLYON EURO CEZA ÖDEDİ

Frankfurt Savcılığı, Alman otomobil üreticisi Opel'in dizel egzoz emisyon düzeylerini manipüle ettiği gerekçesiyle 64,8 milyon euro ceza ödediğini duyurdu.





Xinhua'ya açıklama yapan bir Opel sözcüsü, savcılığın eski dizel modellerinin emisyon kontrolüne ilişkin yürüttüğü soruşturmaların "idari hukukun ihmal yoluyla ihlaline yönelik bir ceza bildiriminin alınmasıyla tamamlandığını" teyit etti.

Opel sözcüsü, "Ceza bildiriminde herhangi bir kasıtlı eylem ya da ceza gerektiren suç, özellikle herhangi bir sahtekarlık iddiası bulunmamaktadır. Yasa dışı bir yanıltıcı cihaza ilişkin herhangi bir bulgu da içermemektedir." dedi.

OPEL ÇALIŞANLARININ DAVALARI DÜŞÜRÜLDÜ

Dört Opel yöneticisine yönelik sahtekarlık ve dolaylı sahte belgelendirme iddialarıyla açılan kamu davası, hayır kurumlarına ödenecek 5 bin ile 10 bin euro arasında değişen tutarlarda para cezaları verilerek düşürüldü.

Diğer iki Opel çalışanına yönelik davalar da küçük çaplı kusurlar nedeniyle ek bir şart aranmaksızın düşürüldü.