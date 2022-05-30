Opel, elektrikli Mokka ve Corsa modellerini ülkemize getiriyor

Opel Türkiye Genel Müdürü Murat Girgin, elektrikli Mokka ve Corsa modellerinin bu yıl içinde Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

11 ay önce resmi olarak tanıtılan makyajlı yeni Opel Grandland, geçtiğimiz günlerde ülkemize giriş yapmıştı.

Bu yıl üçüncü çeyrek itibarıyla ilk elektrikli modellerini Türkiye’ye ithal etmeye başlayacak olan şirket; önümüzdeki yıllarda bu alanda en iddialılardan biri olacak.

Opel Türkiye Genel Müdürü Murat Girgin, “Elektrikli araçlarda Opel olarak iddialıyız. Hem Stellantis Grubu içerisinde hem de sektörde bu konuda öncü marka olmayı hedefliyoruz.

"Elektrikli Mokka ve Corsa Türkiye'ye geliyor"

Bu sene içerisinde Mokka ve Corsa modellerimizin elektrikli versiyonlarının satışına Türkiye pazarında başlayacağız. Ancak bu sene için çok agresif bir elektrikli araç hacmimiz yok.

2022’de öncelikli hedefimiz bayilerimizi elektrikli araç eğitimlerimizle bu geçişe alıştırmak. Hazırlıklarımızı tamamlamak, elektrikli araçlara yumuşak bir geçiş sağlamak ve gelecek senenin altyapısını hazırlamak.

Dördüncü çeyrek bu açıdan emin adımlarla ilerleyeceğimiz bir dönem olacak. Dördüncü çeyrekte çok mütevazı şekilde elektrikli araç satışına başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye fiyatları ne olacak

Opel Türkiye yöneticileri, elektrikli modellerinin fiyatlarına yönelik de ilk açıklamalar yaptı. Erken olduğu için net fiyat vermekten kaçınan yöneticeler, bazı ipuçları verdi.

Buna göre bir alt modelin elektriklisinin fiyatı, bir üst modelin baz versiyon fiyatıyla benzer olacak. Örneğin Almanya’da içten yanmalı bir Opel Corsa ile elektrikli Corsa arasındaki fiyat farkı 8 bin euro seviyesinde.

Genel Müdür Girgin, “Hem Corsa’da hem Mokka’da iddialı olacağız fiyatlandırmada. Fakat biz marka olarak ürün yelpazesi çok geniş bir markayız. Ve burada fiyatlandırma stratejisi çok önem kazanıyor.

Yani alttaki modeli fiyat açısından çok çekici hale getirmemelisin, üstteki modelden çalmamalısın. Şu an için aynı modelin konvansiyonel ve elektriklisi arasında farkı söyleyemem, orada değişkenler farklı. Fakat bizim ürün yelpazemizde bir üst modelin en alt paketiyle bir alttaki modelin elektriklisinin yaklaşık aynı fiyatta olacağını söyleyebilirim." dedi.



