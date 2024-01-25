Opel Frontera, 2024 yılında yeniden yollarda olacak Opel, geçmişte büyük bir kullanıcı kitlesine erişen “Frontera” isimli modelinin 2024 yılında geri döneceğini açıkladı.

ensonhaber.com

Opel, geçmişte geniş bir müşteri kitlesi kazanan "Frontera" adlı modelini 2024 yılında yeniden piyasaya sürmeye hazırlandığını resmi olarak duyurdu.

Opel, geçmişte popüler olan "Frontera" ismini, modern bir SUV tasarımıyla tekrar canlandıracak.

Yıl sonuna doğru pazara sürülmesi beklenen yeni Frontera, zekice tasarlanmış işlevsel özelliklerle otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak.

Ayrıca, bu model Opel'in yeni "Şimşek Logosu"nu taşıyan ilk seri üretim aracı olma özelliğine sahip olacak.

Tamamen elektrikli olacak

Yeniden tasarlanan Frontera, piyasaya sürüldüğü andan itibaren tamamen elektrikli bir seçenek olarak sunulacak.

Frontera, Opel'in geniş müşteri kitlesine ulaşılabilir mobilite imkanı sağlama geleneğini devam ettirecek.

Frontera'nın elektrikli sürümünün piyasaya sürülmesi, bu yıl yollara çıkması beklenen yeni nesil Grandland'in elektrikli versiyonu ile eş zamanlı olarak, Opel'in tamamen elektrikli bir markaya dönüşüm yolundaki önemli bir adımını simgeliyor.

Bu gelişmeyle birlikte Opel, her araç kategorisinde en az bir elektrikli model sunmuş olacak.

Opel, önümüzdeki dönemde yeni Frontera'nın ilk görüntülerini ve model hakkında daha fazla ayrıntıyı paylaşmaya devam edecek.