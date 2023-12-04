Opel, hafif ticari aracı Vivaro modelini yeniledi Opel'in çok yönlü hafif ticari aracı Vivaro yenilendi. Opel'in yeni Vivaro modeli, şık görünüme sahip, çok yönlü bir araç olarak yollarla buluşuyor.

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Opel, çok yönlü hafif ticari aracı Vivaro modelini yenileyerek satışa sunuyor. Yeni Vivaro, artık çok daha şık bir görünüme sahip.

Vivaro, tıpkı diğer Opel modellerinde olduğu gibi Opel Vizor marka yüzüne kavuşuyor. Dinamik Çevre Görüşü de dahil olmak üzere toplam 18 adet ileri teknolojiye sahip sürüş destek sistemiyle her yolculuk daha güvenli ve keyifli hale geliyor.

Bunlara ek olarak araç, yolcularını tamamen yeni bir kokpitle karşılıyor. Qualcomm Technologies'in Snapdragon Kokpit Platformu'nu esas alan, iki adet 10' ekrana sahip yeni bilgi-eğlence sistemleri çok sayıda kişiselleştirme seçeneği sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, en çok satan modellleri Opel Vivaro'nun artık daha modern, pratik ve sürdürülebilir bir konuma geldiğini belirtti.

Gelişmiş teknolojilerle donatıldı

18 adet gelişmiş sürüş destek sistemi, yolculukları ve manevraları daha kolay ve güvenli hale getiriyor.

Yeni Dinamik Çevre Görüş sistemi, özellikle panel van gövde tipinde kolaylık sağlıyor. Sistem, biri arka kapıların üzerinde, diğeri ise yolcu tarafındaki dış aynanın altında bulunan iki kameradan oluşuyor.

Sürüş sırasında arka tarafın ve sinyal kolu ile etkinleştirildiğinde yandaki kör noktanın görüntüleri, yeni yüksek çözünürlüklü dijital dikiz aynasında gösteriliyor.

Geleneksel aynalara kıyasla daha fazla görüş sağlayan sistem, sürücünün daha güvenli manevra yapmasını sağlıyor.

Acil Durum Fren İşlevi ile Önden Çarpışma Uyarısı, Akıllı Hız Sabitleyici, Şeritte Kalma Asistanı, Yorgunluk Uyarısı, Römork Denge Kontrolü ve Yan Koruma gibi sistemler de elektronik yardımcı yelpazesini tamamlıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)