Opel, hafif ticari modellerinin tümünü yeniledi Opel, sürüş konforunu ve kullanım kolaylığını bir araya getiren hafif ticari araç ürün gamını yenileme kararı aldı.

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Hafif ticari araçlarının yeni nesillerini yollarla buluşturmaya hazırlanan Opel'in kompakt ticari modeli Combo, orta boy ticari modeli Vivaro ve Zafira Life'tan oluşan hafif ticari araç ürün gamı, yenilenen iç ve dış tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Opel, bu yenileme hamlesiyle elektrikli versiyonlarda sınıflarının en iyi sürüş menzilini sunmaya devam edecek.

Şirketin hafif ticari araç modelleri, Opel'in en güncel binek otomobillerinde kullandığı Opel Vizor isimli ön panelin hafif ticari araçlara özel yeni yorumu sayesinde görsel olarak hemen fark ediliyor

İç mekanlar da yenilendi

Yeni Opel Combo, Vivaro ve Zafira Life'ın dış tasarımları kadar iç mekanları da geliştirildi.

Yenilenen kokpitler; boyutu 10 inçe kadar renkli dokunmatik ekranlara sahip yeni kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu bilgi-eğlence sistemleri ile öne çıkıyor.

Yeni Opel Combo ve Opel Zafira Life'ın elektrikli versiyonları, içten yanmalı motor versiyonlarına benzer kullanım özellikleriyle satışa sunulacak.

En ileri teknolojiye sahip batarya ve optimize edilen güç-aktarma sistemleri, verimlilik alanındaki iyileştirmeler sayesinde, kendi sınıflarının en başarılı emisyonsuz elektrikli ürün gamını sunmaya devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)