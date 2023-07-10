Opel, haziranda 9 binden fazla araç sattı Opel, haziranda gerçekleştirdiği 9 bin 109 adetlik satış ve yüzde 8,2’lik payla toplam pazarda 4’üncü sıraya yükseldi.

AA

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı haziranda yüzde 37,5, otomobil satışları yüzde 40,1, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 27,3 arttı.

Satış adedi otomobil ve hafif ticaride 110 bin 861, otomobilde 89 bin 833, hafif ticaride ise 21 bin 28 adede yükseldi.

Opel, 4. sıraya yükseldi

Yıl başından bu yana büyük bir ivmeyle satışlarını artıran Opel, haziran ayında gerçekleştirdiği 9 bin 109 adetlik satış ve yüzde 8,2’lik payla toplam pazarda 4’üncü sıraya yükseldi.

Türkiye, Opel’in global pazarları arasında en yüksek pazar payı elde eden ülke oldu. Haziran ayında Opel, binek araç pazarında gerçekleştirdiği 8 bin 393 adetlik satışla, yüzde 9,3’lük pazar payına ulaştı ve pazarda 3’üncü sırada yer aldı.

Böylece Opel haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre binek araçlarda satışlarını yüzde 135, ticari araçlarda yüzde 32, toplam pazarda ise yüzde 121’lik artış sağlamış oldu.

Verilen bilgiye göre, yılın ilk yarısında ise Opel, 38 bin 718 adetlik satışa ulaşarak, 2022’de gerçekleştirdiği 36 bin 725 bin adetlik toplam satışı geride bırakmış oldu.

Opel’in Türkiye’de en çok satış yaptığı model olan Corsa, haziran ayında 4 bin 207, ilk 6 aylık dönemde ise 12 bin 222 adetlik satışla B-HB segmentinin ikinci modeli olarak öne çıktı.