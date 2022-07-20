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    Opel Insignia üretimi bu yıl sonlanıyor

    Opel'in tasarımı ve özellikleriyle en dikkat çeken modellerinden biri olan Insignia, artık yollara veda ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 09:20
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    Opel Insignia üretimi bu yıl sonlanıyor

    Alman otomotiv devi Opel, D segmentinin en önemli temsilcilerinden Insignia, otomotiv dünyasında değişen trendlerin son kurbanı oldu.

    Gelen bilgiye göre, Opel Insignia'nın üretimi 2022'nin sonunda durdurulacak.  Konuyla ilgili konuşan bir Opel yetkilisi, "Gittikçe katılaşan CO2 emisyon kuralları ve Rüsselsheim'de elektrik destekli modellerin üretimine daha fazla yer açmak amacıyla Insignia üretimine bu yıl son verilecek." dedi.

    Opel, Insignia'nın fişini çektikten sonra söz konusu fabrikada Opel Astra, Opel Astra Sports Tourer ve DS4 modellerine odaklanacak.

    Insignia'nın yerine yeni model gelecek

    Opel Insignia'nın üretimi sona erecek olsa da şirket, sevilen modelin yerini alacak araç için çalışmalara başladı.

    2024 veya 2025 yılında karşımıza çıkması beklenen model, hibrit motorlarla gelecek.

    Opel Insignia'nın güncel versiyonu 2016 yılında piyasaya sürüldü ve 2019 yılında makyajlandı.

    opel


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