Opel modellerinde aralık ayına özel kampanyalar

Opel, aralık ayında binek ve ticari araç modellerinde çeşitli satın alma koşulları sağlıyor.

Opel'in ticari araçlar kampanyası kapsamında KOBİ müşterileri, Combo Life, Combo Cargo, Zafira Life ve Vivaro modellerine 5 bin TL indirimle sahip olabiliyor.

Alman teknolojisiyle satışa sunulan markanın hatchback modeli Corsa, yıl sonuna özel tekliflerle yeni sahiplerini bekliyor.

Opel’in yeni tasarım dilini en iyi şekilde yansıtan modelleri arasında yer alan Crossland, SUV konforunu ve sürüş keyfini otomobilseverlerle buluşturuyor.

Opel'in bir diğer güçlü modeli Opel Grandland X ise yılın son günlerine özel olanaklarla yeni yıla yeni bir SUV'la girmek isteyen otomobilseverleri karşılıyor.

OPEL TİCARİ KAMPANYALARI

Opel'in, Combo Life modelini satın almak isteyen KOBİ müşterileri, 5 bin TL'lik indirim avantajıyla modele 412 bin 900 TL'ye sahip olabiliyor.

Sağlamlığı, çok yönlü kasası ve yüksek kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo ise 314 bin 900 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar ve KOBİ'lere özel ek 5 bin TL indirim olanağı ile satın alınabiliyor.

Opel Vivaro modelleri, aralık ayı boyunca 417 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve KOBİ'lere özel ek indirimleriyle dikkati çekiyor.

Konfor odaklı yenilikçi teknolojileri, özgün Alman tasarımı ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life, 626 bin 900 TL'den başlayan fiyatı ve özel indirimleriyle hem KOBİ'leri hem de geniş aileleri hedefliyor.