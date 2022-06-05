Opel modellerinde haziran ayı kampanyaları

Opel, haziran ayında yeni kampanya olanaklarına ek olarak, farklı ödeme seçenekleri sunuyor.

Opel, haziran ayında da binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.

Opel'in modern tasarımı, dijital kokpit özelliği ve Alman teknolojilerini bir arada sunan SUV'daki amiral gemisi yeni Opel Grandland, 200 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 809 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Mokka

Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör'ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 100 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 738 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel Crossland

Opel'in yeni tasarım dilini en iyi şekilde yansıtan modelleri arasında yer alan Crossland'in bazı versiyonları, 100 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor.

En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 509 bin 700 TL'lik başlangıç fiyatıyla öne çıkıyor.







Opel Corsa

Corsa ise, 100 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 449 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Combo Life'a, 441 bin 900 TL’den; çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo'ya ise 342 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo, 479 bin 900 TL’den; Vivaro City Van ise 579 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Konfor odaklı yenilikçi teknolojileri, özgün Alman tasarımı ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life 749 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.