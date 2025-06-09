Opel modellerinde haziran kampanyaları

AA & Ensonhaber

Opel, haziran ayında geçerli olacak yeni kampanyasıyla hem binek hem de hafif ticari araç modellerinde çeşitli satın alma koşulları sağlıyor. Kampanya, markanın birçok popüler modelini kapsıyor.

BİNEK MODELLERDE SIFIR FAİZ FIRSATI

Haziran kampanyası kapsamında Opel'in Corsa ve Astra modelleri için 150 bin TL'ye 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.

Yeni Frontera Hybrid modelinde 300 bin TL, yeni Mokka modelinde ise 150 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi ya da nakit indirim seçeneği bulunuyor.

Ayrıca, Grandland'in hibrit versiyonu ile Corsa Elektrik, Astra Elektrik ve Frontera Elektrik modelleri de 250 bin TL'ye 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi ya da nakit indirim olanakları ile satışa sunuluyor.

HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMPANYALARI

Opel, hafif ticari araç ürün ailesinin tamamında haziran ayına özel ayrıcalıklı kredi seçenekleri sağlıyor. Combo Elektrik, 250 bin TL'ye 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi fırsatıyla dikkat çekiyor.

Zafira, Vivaro Cargo, Vivaro City Van ve Movano modellerinde ise 450 bin TL'ye 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi veya nakit indirim seçeneği bulunuyor.

Combo ve Combo Cargo modellerinde de 400 bin TL'ye varan sıfır faizli kredi imkanları sunuluyor.