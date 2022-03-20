Opel modellerinde mart ayı kampanyaları

Opel Türkiye, mart ayında hem binek hem de ticari araç modellerindeki özel teklifleriyle öne çıkıyor.

Opel, mart ayında da binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Markanın hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle dikkati çeken yeni modeli Mokka, 554 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel’in yeni tasarım dilini en iyi şekilde yansıtan modelleri arasında yer alan Crossland, 449 bin 700 TL’lik başlangıç fiyatıyla öne çıkarken, ÖTV muafiyetinden faydalanabilen kişiler için cazip satın alma fiyatlarına sahip sınırlı stoktaki Crossland modelleri bayilerde müşterileri bekliyor.

OPEL CORSA

Opel’in hatchback modeli Corsa, 379 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Ayrıca ÖTV muafiyetinden faydalanabilen kişiler için cazip satın alma fiyatlarına sahip sınırlı stoktaki Corsa modelleri showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

OPEL COMBO LIFE

Mart ayında binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life’a 399 bin 900 TL’den, çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo’ya ise 299 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

VIVARO CARGO

Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo 399 bin 900 TL’den, Vivaro City Van ise 479 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Konfor odaklı yenilikçi teknolojileri, özgün Alman tasarımı ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life 599 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.