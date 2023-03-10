Opel modellerinde mart ayı kampanyaları Opel, martta hem binek hem de ticari araç modellerinde çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçiriyor.

Opel, martta hem binek hem de ticari araç modellerinde müşterilere çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

Opel Astra, 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanıyla satılıyor.

Opel Grandland

Yeni Opel Grandland, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 170 bin TL için 12 ay vade, 0 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 142 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel Mokka

Mokka, 120 bin TL için 12 ay vade, 0 faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 958 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerini bekliyor.

Opel Crossland

Opel'in çok yönlü pratik özellikleriyle öne çıkan modeli Crossland, 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor.

Opel Corsa

Corsa, 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 539 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa-e ise 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle beraber 879 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.