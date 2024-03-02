Opel modellerinde mart ayı kampanyaları Opel Türkiye, mart ayında binek ve SUV modellerinde müşterilerine çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

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Yeni yıla girmemizle birlikte birçok otomobil üreticisi, çeşitli kampanyalarla karşımıza çıkmaya başladı. Bu kampanyalar mart ayında da devam ediyor.

Bu üreticilerden biri olan Opel, mart ayında yeni bir binek veya hafif ticari araç almak isteyen sürücüleri bekliyor.

Opel Corsa

Opel Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yeni Opel Corsa, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor.

Opel Astra

Opel Astra, 300 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 225 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Astra’nın GS donanımına ise online rezervasyona özel 1 milyon 590 bin TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Opel Crossland

SUV modellerden Crossland, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL’ye 12 vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışta.

Crossland’in otomatik vitesli Essential donanımlı versiyonuna ise online rezervasyona özel 1 milyon 163 bin TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Opel Mokka

Opel Mokka, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 225 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor.

Mokka’nın GS donanımına online rezervasyona özel 1 milyon 560 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Opel Grandland

Opel Grandland, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 225 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânı ile sunuluyor.

Grandland’in 1,2 litrelik benzinli motora sahip Ultimate donanımlı versiyonu ise online rezervasyona özel 1 milyon 855 bin TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Elektrikli modeller

Corsa Elektrik, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor..

Yeni Corsa Elektrik, online rezervasyona özel 1 milyon 226 bin TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Mokka’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 225 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Mokka Elektrik, online rezervasyona özel 1 milyon 404 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 225 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahipleriyle buluşuyor.

Astra Elektrik, online rezervasyona özel 1 milyon 599 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Yeni Corsa Elektrik GS donanım seviyesi, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise Ultimate donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)