Opel modellerinde mayıs ayı kampanyaları Opel, mayıs ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

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Opel, mayıs ayının gelmesiyle birlikte otomobil ve hafif ticari modelleri için yeni satın alma seçenekleri sunmaya başladı.

Yeni Opel Corsa'da 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Opel Astra ise 300 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Crossland ve Mokka

Opel'in SUV modellerinden Crossland, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi seçeneği ile Mokka modeli ise 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.

Opel Grandland

Opel'in modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV segmentindeki modeli Opel Grandland, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkanı ile satılıyor.

Elektrikli Opel modelleri

Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabilirken Opel Mokka ve Opel Astra'nın yüzde 100 elektrikli versiyonları 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Zafira Life, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.

Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City modellerinde ise, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleri ile öne çıkıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)