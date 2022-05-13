Opel modellerinde mayıs kampanyaları

Opel, mayıs ayında yeni kampanya olanaklarına ek olarak, farklı ödeme seçenekleri sunuyor.

Opel, mayıs ayında da binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.

Markanın hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle dikkati çeken yeni modeli Mokka, 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanıyla 689 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

AA'dan yer alan habere göre, ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları yeni Opel Mokka'ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor.

Opel Crossland

Opel Crossland'ın bazı versiyonları, 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneğiyle müşterilere sunuluyor.

En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 469 bin 700 TL'lik başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

Opel Corsa

Opel'in hatchback modeli Corsa, 75 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 379 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde mayıs ayına özel 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği ve KOBİ'lere ek çeşitli fırsatlarla öne çıkıyor.

Opel Combo Life ve Combo Cargo

Combo Life'a, 423 bin 900 TL'den; çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo'ya ise 324 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Vivaro Cargo ve Vivaro City

Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo, 453 bin 900 TL'den; Vivaro City Van ise 544 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.