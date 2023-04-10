Opel modellerinde nisan ayı kampanyaları Opel Türkiye, nisan ayında araç modellerinde çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

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Opel, nisan ayında araç modellerinde çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

Bu kapsamda, yeni Opel Astra, 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.

1,2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli, 819 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla bayilerdeki yerini aldı.

Opel Grandland

Opel Grandland, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 170 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi imkânıyla 1 milyon 162 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Mokka

Mokka, 120 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 973 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla listeleniyor.

Opel Crossland

Crossland, 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor. En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 738 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla dikkati çekiyor.

Opel Corsa

Opel’in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa ise 120 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 554 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerini bekliyor.