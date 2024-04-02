Opel modellerinde nisan ayı kampanyaları Opel Türkiye, nisan ayında binek ve SUV modellerinde müşterilerine çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor. İşte güncel Opel kampanyaları.

AA & Ensonhaber

Yeni yıla girmemizle birlikte birçok otomobil üreticisi, çeşitli kampanyalarla karşımıza çıkmaya başladı. Bu kampanyalar nisan ayında da devam ediyor.

Bu üreticilerden biri olan Opel, nisan ayında yeni bir binek veya hafif ticari araç almak isteyen sürücüleri bekliyor.

Opel Corsa ve Astra

Yeni Opel Corsa, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Opel Astra ise 300 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Crossland, Grandland ve Mokka

Opel’in SUV modellerinden biri olan Crossland 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile, Grandland ve Mokka modelleri de 300 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor.

Yeni Opel Corsa’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Opel Mokka’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik ile Opel Astra Elektrik ise 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Zafira Life, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor.

Combo Life ve Combo Cargo, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor.

Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarıyla Opel showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor.