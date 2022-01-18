Opel modellerinde ocak ayı kampanyaları

Opel, ocak ayında 2021 ve 2022 model araçlarına özel olarak sunduğu ödeme seçenekleriyle ön plana çıkıyor.

Opel, yeni yılın ilk ayında binek ve ticari araç modellerine özel çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

Markanın yeni tasarım diline ve gelişmiş kullanım özelliklerine sahip modeli Crossland’e, 60 bin TL kredi için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla sahip olunabiliyor.

Opel’in sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ilgi gören yeni modeli Mokka da 60 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı sunuyor.

OPEL TİCARİ KAMPANYALARI

Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ’lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor.

Opel, ticari araç ürün ailesinde de ocak ayına özel faiz oranları ve uygun satın alma seçenekleri sunuyor.

Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life, 371 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar, 75 bin TL kredi için 12 ay vade ve sıfır faiz imkanıyla 2022 yılını yeni aracıyla karşılamak isteyenleri bekliyor.

Sağlamlığı, çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo ise 75 bin TL kredi için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanları ile işinin profesyonellerini Opel showroomlarına davet ediyor. Ayrıca, Combo Cargo’ya 292 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün.

Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo 375 bin 900 TL’den, Vivaro City Van ise 459 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar 75 bin TL kredi için 12 ay vade sıfır faiz imkanıyla dikkati çekiyor.

Konfor odaklı yenilikçi teknolojileri, özgün Alman tasarımı ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life 563 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla alıcısını bekliyor ve 75 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkânıyla tercih edilebiliyor.

2021 MODEL ARAÇLAR İÇİN DE GEÇERLİ

Ocak ayına özel 2021 modellerde geçerli sıfır faizli kredi ve uygun fiyat avantajları bulunuyor. Bu kapsamda, Mokka’ya 75 bin TL kredi için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi olanaklarıyla sahip olunabiliyor.

Ocak ayında 2021 model ticari araç satın alacak olan müşterilerine 75 bin TL kredi için 12 ay sıfır faiz olanağı sunan Opel, Combo Life, Combo Cargo, Zafira Life, Vivaro City Van ve Vivaro Cargo modellerinde de sunduğu anahtar teslim fiyatlarıyla dikkati çekiyor.