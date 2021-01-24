Opel modellerinde ocak ayına özel kampanyalar

Türkiye'de geçen yılı yaklaşık 35 bin satış ve yüzde 4,4 pazar payı ile marka sıralamasında yedinci olarak kapatan Opel, yeni yılın ilk ayına özel kampanyalar sunuyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor.

Biz de ülkemizdeki araç üreticilerinin sunduğu kampanyaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

Türkiye'de toplam pazarda geçen yılı yaklaşık 35 bin satış ve yüzde 4,4 pazar payı ile marka sıralamasında yedinci olarak kapatan Opel, yeni yılın ilk ayına özel kampanyaları tüketicilerle buluşturuyor.





OPEL OCAK KAMPANYASI

Yılın ilk ayında Opel, Grandland X modellerinde 150 bin TL kredi için 24 ay yüzde 0,69 faiz imkanına ek ayda 3 bin 300 TL'den başlayan taksit seçeneği sunuyor.

Yine ocak ayına özel stoklarla sınırlı Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 305 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda yerini alıyor.

Teknolojik yenilikleri ve ayrışan özellikleri bünyesinde barındırarak her profile hitap eden ve 2020 yılını segmentinde ikinci sırada tamamlayarak bir başarıya imza atan yeni Corsa'ya ise ocak ayında 75 bin TL kredi için 24 ay yüzde 0,69 faiz imkanına ek ayda 2 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle ve 144 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Opel, ocak ayına özel olarak Combo modellerinde 150 bin TL'ye varan 24 ay yüzde 0,69 faiz imkanına ek ayda 2 bin 500 TL'den başlayan taksit seçeneği sunuyor. Ayrıca, yılın ilk ayına özel Combo Life'a 181 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunuyor.

Opel'in kasım ayında tanıtılan D segmentindeki amiral gemisi yeni Insignia ise 200 bin TL kredi için 24 ay yüzde 0,69 faiz olanağıyla ocak ayında tüketicilerle buluşuyor.