Opel modellerinde yeni yıl kampanyaları: İşte fiyatlar Opel, ocak ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

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Opel Türkiye, 2024'ün ilk ayında da binek ve SUV modellerinde çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

Yenilenen yüzüyle öne çıkan yeni Opel Corsa, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Opel Astra, Edition donanımında 250 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, GS ve Ultimate donanımlarında ise 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 519 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Crossland

Opel'in SUV modellerinden biri olan Crossland, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile 1 milyon 156 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla müşterileri bekliyor.

Opel Mokka

Mokka ise GS ve Ultimate donanımları ile 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya Edition donanımıyla 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 508 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Opel Grandland

Opel'in SUV'daki amiral gemisi Opel Grandland da 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi avantajıyla 1 milyon 879 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Corsa Elektrik

Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 313 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Opel Mokka Elektrik

Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi olanağıyla 1 milyon 538 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Opel Astra Elektrik

Opel Astra Elektrik de 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 648 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahipleriyle buluşuyor.

Opel Zafira Life

Zafira Life, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 664 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Opel'in diğer hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi olanaklarıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)