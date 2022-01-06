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- Opel modellerine yeni yıl zammı: Corsa, Crossland, Mokka ve Insignia fiyat listesi
Opel modellerine yeni yıl zammı: Corsa, Crossland, Mokka ve Insignia fiyat listesi
- Haber Merkezi
- 06.01.2022 - 15:20
- Güncelleme : 06.01.2022 - 16:40
Son zamanlarda sert yükselen dolar kuru nedeniyle, otomobil üreticileri kasım ve aralık aylarında sıfır araç modellerine ciddi zamlar yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla dolarda başlayan sert düşüş sonrası otomobil markaları da harekete geçti.
Bu markalardan biri olan Opel; aralık ayının son haftasında Corsa, Astra, Mokka, Insignia ve Grandland X fiyatlarında 88 bin TL'ye varan indirimler yapmıştı.
YENİ YILDA FİYATLAR ARTTI
Opel, 2022 Ocak ayına ilişkin fiyat listesini yayınladı. Marka, bu sefer tüm modellere yüzde 15'e varan zamlar yaptı.
Örneğin 1.2 litre 75 beygirlik benzinli Opel Corsa'nın Elegance donanım seviyesi aralık ayında 350 bin 900 TL'ye satılırken, bu fiyat yeni yılda 379 bin 900 TL'ye yükseldi.
İşte Corsa, Crossland, Mokka ve Insignia güncel fiyatları...
OPEL CORSA FİYAT LİSTESİ
1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance
- Aralık: 350 bin 900 TL
- Ocak: 379 bin 900 TL
1.2 100 HP Benzin AT8 Edition
- Aralık: 416 bin 900 TL
- Ocak: 446 bin 900 TL
1.2 100 HP Benzin AT8 Elegance
- Aralık: 436 bin 900 TL
- Ocak: 463 bin 900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate
- Aralık: 473 bin 900 TL
- Ocak: 494 bin 900 TL
OPEL CROSSLAND FİYAT LİSTESİ
1.2 130 HP Benzin MT6 Essential
- Aralık: 423 bin 900 TL
- Ocak: 456 bin 900 TL
1.2 130 HP Benzin AT6 Essential
- Aralık: 451 bin 900 TL
- Ocak: 487 bin 900 TL
1.2 130 HP Benzin AT6 Edition
- Aralık: 471 bin 900 TL
- Ocak: 513 bin 900 TL
1.2 130 HP Benzin AT6 Elegance
- Aralık: 497 bin 900 TL
- Ocak: 544 bin 900 TL
1.5 120 HP Dizel AT6 Edition
- Aralık: 503 bin 900 TL
- Ocak: 540 bin 900 TL
1.5 120 HP Dizel AT6 Elegance
- Aralık: 528 bin 900 TL
- Ocak: 571 bin 900 TL
OPEL MOKKA FİYAT LİSTESİ
1.2 130 HP Benzin AT8 Elegance
- Aralık: 554 bin 900 TL
- Ocak: 575 bin 900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 GS Line
- Aralık: 590 bin 900 TL
- Ocak: 606 bin 900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate
- Aralık: 630 bin 900 TL
- Ocak: 647 bin 900 TL
OPEL INSIGNIA FİYAT LİSTESİ
1.5 122 HP Dizel AT8 Elegance
- Aralık: 742 bin 900 TL
- Ocak: 779 bin 900 TL
1.5 122 HP Dizel AT8 Exclusive
- Aralık: 835bin 900 TL
- Ocak: 873 bin 900 TL