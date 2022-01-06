Opel modellerine yeni yıl zammı: Corsa, Crossland, Mokka ve Insignia fiyat listesi

Opel, 2022 Ocak ayına ilişkin fiyat listesini yayınladı. Geçtiğimiz aya kıyasla Opel, yeni yılda zamlı fiyatlarla karşımıza çıktı. İşte Corsa, Crossland, Mokka ve Insignia güncel fiyatları...

Son zamanlarda sert yükselen dolar kuru nedeniyle, otomobil üreticileri kasım ve aralık aylarında sıfır araç modellerine ciddi zamlar yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla dolarda başlayan sert düşüş sonrası otomobil markaları da harekete geçti.

Bu markalardan biri olan Opel; aralık ayının son haftasında Corsa, Astra, Mokka, Insignia ve Grandland X fiyatlarında 88 bin TL'ye varan indirimler yapmıştı.

YENİ YILDA FİYATLAR ARTTI

Opel, 2022 Ocak ayına ilişkin fiyat listesini yayınladı. Marka, bu sefer tüm modellere yüzde 15'e varan zamlar yaptı.

Örneğin 1.2 litre 75 beygirlik benzinli Opel Corsa'nın Elegance donanım seviyesi aralık ayında 350 bin 900 TL'ye satılırken, bu fiyat yeni yılda 379 bin 900 TL'ye yükseldi.

İşte Corsa, Crossland, Mokka ve Insignia güncel fiyatları...

OPEL CORSA FİYAT LİSTESİ

1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance

Aralık: 350 bin 900 TL

Ocak: 379 bin 900 TL

1.2 100 HP Benzin AT8 Edition

Aralık: 416 bin 900 TL

Ocak: 446 bin 900 TL

1.2 100 HP Benzin AT8 Elegance

Aralık: 436 bin 900 TL

Ocak: 463 bin 900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate

Aralık: 473 bin 900 TL

Ocak: 494 bin 900 TL

OPEL CROSSLAND FİYAT LİSTESİ

1.2 130 HP Benzin MT6 Essential

Aralık: 423 bin 900 TL

Ocak: 456 bin 900 TL

1.2 130 HP Benzin AT6 Essential

Aralık: 451 bin 900 TL

Ocak: 487 bin 900 TL

1.2 130 HP Benzin AT6 Edition

Aralık: 471 bin 900 TL

Ocak: 513 bin 900 TL

1.2 130 HP Benzin AT6 Elegance

Aralık: 497 bin 900 TL

Ocak: 544 bin 900 TL

1.5 120 HP Dizel AT6 Edition

Aralık: 503 bin 900 TL

Ocak: 540 bin 900 TL

1.5 120 HP Dizel AT6 Elegance

Aralık: 528 bin 900 TL

Ocak: 571 bin 900 TL

OPEL MOKKA FİYAT LİSTESİ

1.2 130 HP Benzin AT8 Elegance

Aralık: 554 bin 900 TL

Ocak: 575 bin 900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 GS Line

Aralık: 590 bin 900 TL

Ocak: 606 bin 900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate

Aralık: 630 bin 900 TL

Ocak: 647 bin 900 TL

OPEL INSIGNIA FİYAT LİSTESİ

1.5 122 HP Dizel AT8 Elegance



Aralık: 742 bin 900 TL

Ocak: 779 bin 900 TL

1.5 122 HP Dizel AT8 Exclusive