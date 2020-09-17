Opel Mokka, yeni motor seçenekleriyle geldi

Opel markasının B-SUV segmenti temsilcisi olan Mokka, yeni benzinli ve dizel motor seçenekleriyle otomobil severlerin karşısına çıktı.

Opel'in b-segment SUV modeli Mokka, tepeden tırnağa yenilenen yüzüyle geçtiğimiz hazirana ayında karşımıza çıkmıştı.

017'de PSA tarafından satın alınan Opel'in yeni tasarım çizgilerini taşıyan Mokka, tam elektrikli bir versiyona da sahip.

Otomobilinin tanıtımında öne çıkarılan versiyon olan elektrik motorlu Mokka-e'nin haricinde marka, yeni modelin dizel ve benzinli motor seçeneklerini de tanıttı.

Benzinli ve dizel motorlar 100 HP (74 kW) ile 130 HP (96 kW) arasında değişen güç seçenekleriyle canlı ve dinamik bir sürüş ile üstün yakıt ekonomisini bir arada sunuyor.

Opel CEO'su Michael Lohscheller: ''Eğlenceli, verimli ve tamamen yenilikçi bir otomobil olan Mokka, markamızın heyecan verici, ulaşılabilir ve Alman olma değerlerini tam olarak yansıtıyor.

Müşterilerimize Mokka'yı elektrikli veya son derece verimli içten yanmalı olmak üzere farklı güç-aktarma çözümlerinden birini seçme özgürlüğü sunuyoruz.'' ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİ MODEL DE TANITILMIŞTI

Mokka, normal modda kullanıldığında 322 kilometre menzil sunacak. Eco moduna geçtiğinizde ise bu menzil çok daha yukarıya tırmanacak.

100 kW'lık hızlı şarj sistemi sayesinde yeni nesil Mokka'nın 0- yüzde 80 şarj oranına sadece yarım saatte ulaşacağı da açıklanan veriler arasında yer alıyor.

Aracı satın alanlar yeni Mokka'larına ancak 2021'in ilk günlerinde kavuşacak. Alman marka şimdilik elektrikli model üzerine odaklanıyor olsa da aracın benzinli ve dizel motor seçeneklere sahip versiyonları da satışa çıkacak.



