Opel, otomobil fiyatlarında 88 bin TL'ye varan indirimler yaptı: İşte güncel fiyat listesi

Opel, otomobil fiyatlarında 88 bin TL'ye varan indirimler yaptı: İşte güncel fiyat listesi

Dolar kurunun düşmesiyle Opel; Corsa, Astra, Mokka, Insignia ve Grandland X fiyatlarında 88 bin TL'ye varan indirimler uyguladı. İşte güncel Opel fiyatları...

Son zamanlarda sert yükselen dolar kuru nedeniyle, otomobil üreticileri kasım ve aralık aylarında sıfır araç modellerine ciddi zamlar yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla dolarda başlayan sert düşüş sonrası otomobil markaları da harekete geçti.

Dün abah saatlerinden itibaren fiyat güncellemesi yapma kararı alan birçok otomobil üreticisi, fiyatlara indirim uygulamaya başladı.

Bu markalardan biri olan Opel; Corsa, Astra, Mokka, Insignia ve Grandland X fiyatlarında 88 bin TL'ye varan indirimler yaptı.

OPEL OTOMOBİL FİYATLARI

Yapılan indirimlerle birlikte, Opel modellerinin güncel fiyatları şu şekilde açıklandı:

Corsa

Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential

18 Aralık fiyatı: 395 bin 900 TL

21 Aralık fiyatı: 359 bin 900 TL

Corsa 1.5 Dizel MT-6 102 HP Edition

18 Aralık fiyatı: 445 bin 900 TL

21 Aralık fiyatı: 404 bin 900 TL

Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Edition

18 Aralık fiyatı: 482 bin 900 TL

21 Aralık fiyatı: 438 bin 900 TL

Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Elegance

18 Aralık fiyatı: 505 bin 900 TL

21 Aralık fiyatı: 459 bin 900 TL

Corsa 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Ultimate

18 Aralık fiyatı: 548 bin 900 TL

21 Aralık fiyatı: 498 bin 900 TL

Astra

Astra HB 1.5 Dizel AT-9 122 HP Edition

18 Aralık fiyatı: 589 bin 900 TL

21 Aralık fiyatı: 535 bin 900 TL

Crossland

Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Essential

18 Aralık fiyatı: 490 bin 900 TL

21 Aralık fiyatı: 445 bin 900 TL

Crossland 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essential

18 Aralık fiyatı: 522 bin 900 TL

21 Aralık fiyatı: 474 bin 900 TL

Crossland 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Edition

18 Aralık fiyatı: 548 bin 900 TL

21 Aralık fiyatı: 498 bin 900 TL

Crossland 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Elegance

18 Aralık fiyatı: 576 bin 900 TL

21 Aralık fiyatı: 523 bin 900 TL

Crossland 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Ultimate

18 Aralık fiyatı: 618 bin 900 TL

21 Aralık fiyatı: 561 bin 900 TL

Crossland 1.5 Dizel AT-6 120 HP Essential

18 Aralık fiyatı: 557 bin 900 TL

21 Aralık fiyatı: 506 bin 900 TL

Crossland 1.5 Dizel AT-6 120 HP Edition

18 Aralık Fiyatı: 582 bin 900 TL

21 Aralık Fiyatı: 529 bin 900 TL

Crossland 1.5 Dizel AT-6 120 HP Elegance

18 Aralık Fiyatı: 611 bin 900 TL

21 Aralık Fiyatı: 555 bin 900 TL





Yeni Mokka

Yeni Mokka 1.2 130 HP BENZİN AT8 ELEGANCE

18 Aralık fiyatı: 627 bin 900 TL

21 Aralık fiyatı: 570 bin 900 TL

Yeni Mokka 1.2 130 HP BENZİN AT8 GS LINE

18 Aralık fiyatı: 667 bin 900 TL

21 Aralık fiyatı: 606 bin 900 TL

Yeni Mokka 1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE

18 Aralık fiyatı: 711 bin 900 TL

21 Aralık fiyatı: 646 bin 900 TL

Grandland X

Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Edition

18 Aralık fiyatı: 764 bin 900 TL

21 Aralık fiyatı: 694 bin 900 TL

Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Elegance

18 Aralık fiyatı: 808 bin 900 TL

21 Aralık fiyatı: 734 bin 900 TL

Grandland X 1.5 Dizel AT-6 130 HP Edition

18 Aralık fiyatı: 791 bin 900 TL

21 Aralık fiyatı: 719 bin 900 TL

Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Elegance

18 Aralık fiyatı: 846 bin 900 TL

21 Aralık fiyatı: 769 bin 900 TL

Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Ultimate

18 Aralık fiyatı: 901 bin 900 TL

21 Aralık fiyatı: 819 bin 900 TL

Insignia

Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Edition

18 Aralık fiyatı: 794 bin 900 TL

21 Aralık fiyatı: 721 bin 900 TL

Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Elegance

18 Aralık fiyatı: 860 bin 900 TL

21 Aralık fiyatı: 781 bin 900 TL

Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Ultimate

18 Aralık fiyatı: 911 bin 900 TL

21 Aralık fiyatı: 828 bin 900 TL

Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Exclusive