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- Opel, otomobil fiyatlarında 88 bin TL'ye varan indirimler yaptı: İşte güncel fiyat listesi
Opel, otomobil fiyatlarında 88 bin TL'ye varan indirimler yaptı: İşte güncel fiyat listesi
- Haber Merkezi
- 22.12.2021 - 08:59
Son zamanlarda sert yükselen dolar kuru nedeniyle, otomobil üreticileri kasım ve aralık aylarında sıfır araç modellerine ciddi zamlar yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla dolarda başlayan sert düşüş sonrası otomobil markaları da harekete geçti.
Dün abah saatlerinden itibaren fiyat güncellemesi yapma kararı alan birçok otomobil üreticisi, fiyatlara indirim uygulamaya başladı.
Bu markalardan biri olan Opel; Corsa, Astra, Mokka, Insignia ve Grandland X fiyatlarında 88 bin TL'ye varan indirimler yaptı.
OPEL OTOMOBİL FİYATLARI
Yapılan indirimlerle birlikte, Opel modellerinin güncel fiyatları şu şekilde açıklandı:
Corsa
Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential
- 18 Aralık fiyatı: 395 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 359 bin 900 TL
Corsa 1.5 Dizel MT-6 102 HP Edition
- 18 Aralık fiyatı: 445 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 404 bin 900 TL
Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Edition
- 18 Aralık fiyatı: 482 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 438 bin 900 TL
Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Elegance
- 18 Aralık fiyatı: 505 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 459 bin 900 TL
Corsa 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Ultimate
- 18 Aralık fiyatı: 548 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 498 bin 900 TL
Astra
Astra HB 1.5 Dizel AT-9 122 HP Edition
- 18 Aralık fiyatı: 589 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 535 bin 900 TL
Crossland
Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Essential
- 18 Aralık fiyatı: 490 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 445 bin 900 TL
Crossland 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essential
- 18 Aralık fiyatı: 522 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 474 bin 900 TL
Crossland 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Edition
- 18 Aralık fiyatı: 548 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 498 bin 900 TL
Crossland 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Elegance
- 18 Aralık fiyatı: 576 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 523 bin 900 TL
Crossland 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Ultimate
- 18 Aralık fiyatı: 618 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 561 bin 900 TL
Crossland 1.5 Dizel AT-6 120 HP Essential
- 18 Aralık fiyatı: 557 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 506 bin 900 TL
Crossland 1.5 Dizel AT-6 120 HP Edition
- 18 Aralık Fiyatı: 582 bin 900 TL
- 21 Aralık Fiyatı: 529 bin 900 TL
Crossland 1.5 Dizel AT-6 120 HP Elegance
- 18 Aralık Fiyatı: 611 bin 900 TL
- 21 Aralık Fiyatı: 555 bin 900 TL
Yeni Mokka
Yeni Mokka 1.2 130 HP BENZİN AT8 ELEGANCE
- 18 Aralık fiyatı: 627 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 570 bin 900 TL
Yeni Mokka 1.2 130 HP BENZİN AT8 GS LINE
- 18 Aralık fiyatı: 667 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 606 bin 900 TL
Yeni Mokka 1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE
- 18 Aralık fiyatı: 711 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 646 bin 900 TL
Grandland X
Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Edition
- 18 Aralık fiyatı: 764 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 694 bin 900 TL
Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Elegance
- 18 Aralık fiyatı: 808 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 734 bin 900 TL
Grandland X 1.5 Dizel AT-6 130 HP Edition
- 18 Aralık fiyatı: 791 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 719 bin 900 TL
Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Elegance
- 18 Aralık fiyatı: 846 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 769 bin 900 TL
Grandland X 1.5 Dizel AT-8 130 HP Ultimate
- 18 Aralık fiyatı: 901 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 819 bin 900 TL
Insignia
Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Edition
- 18 Aralık fiyatı: 794 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 721 bin 900 TL
Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Elegance
- 18 Aralık fiyatı: 860 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 781 bin 900 TL
Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Ultimate
- 18 Aralık fiyatı: 911 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 828 bin 900 TL
Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Exclusive
- 18 Aralık fiyatı: 967 bin 900 TL
- 21 Aralık fiyatı: 879 bin 900 TL