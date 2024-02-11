Opel, otomobil üretiminde 125. yılını doldurdu: Hedef artık elektrikli araçlar Bu yıl 125’inci yılını kutlayan Opel, her otomobil modelinin tamamen elektrikli bir versiyonunu satışa sunmaya hazırlanıyor.

AA & Ensonhaber

Rüsselsheim merkezli Opel, yenilikçi ve geleceğe yönelik mobilitenin temelini 125 yıl önce attı.

125 yılda Opel’in Avrupa'daki tüm üretim tesislerinden çıkan 75 milyondan fazla araç yollarla buluştu.

Günümüzde ise en çok satan modellerden biri olan yeni nesil Opel Astra da Rüsselsheim'da üretiliyor.

Opel, otomobil üretiminin 125. yıl dönümünü kutlarken, yenilikçi ve kompakt sınıfta yer alan modeli Astra ile ileri teknolojileri, elektrikli güç ünitesi ve emisyonsuz aktarma organlarıyla buluşturuyor.

Böylece her dönem olduğu gibi bugün de ileri teknolojiye sahip Opel modelleri Rüsselsheim’daki üretim hattından yollara çıkıyor.

Her modelin elektrikli versiyonu geliyor

2024 yılı, Alman otomotiv devi Opel için elektrikli mobilite alanında çok özel bir yılı temsil ediyor. Bu yıl, markanın tarihinde ilk kez her modelin tamamen elektrikli versiyonu sunulacak.

Açıklamada 125. yıl dönümü ile ilgili değerlendirmesine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, şunları söyledi: