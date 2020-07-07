Opel Türkiye, ilk yarıda iki kat daha fazla araç sattı

Opel Türkiye, ilk yarıda iki kat daha fazla araç sattı

Opel Türkiye, yılın ilk 6 ayında yüzde 30 büyüyen pazarda 12 bin 536 adetlik satış gerçekleştirerek geçen yıla oranla satış adetlerini ikiye katladı.

Koronavirüs nedeniyle sıkıntılı günler geçiren otomotiv pazarı, normalleşme döneminin başlaması ve açıklanan kredi paketleriyle hareketlenmeye başladı.

Birçok marka, satışlarını yeniden artırarak yıl sonu beklentilerini yukarıya doğru çekti.

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sunulan 2020 Corsa modelinin başarısıyla birlikte pazarda büyük ivme yakalayan Opel, ilk altı ayda toplam binek otomobil pazarında gerçekleştirdiği 11 bin 775 adet satış ve yüzde 5.8 pazar payı ile beşinci sırada yer aldı.

Şirket, haziran ayında binek otomobil pazarında gerçekleştirdiği 2 bin 913 adet satış ve yüzde 5.1 pazar payı ile markalar sıralamasında altıncı olmayı başardı.

SATIŞLAR İKİYE KATLANDI

Opel Türkiye, yılın ilk 6 ayında yüzde 30 büyüyen pazarda 12 bin 536 adetlik toplam araç satışı gerçekleştirerek geçen yıla oranla satış adetlerini ikiye katlamayı başardı.