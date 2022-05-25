Opel, yeni CEO Florian Huettl ile yeni bir başlangıç yapmak istiyor

Opel, yeni CEO Florian Huettl ile yeni bir başlangıç yapmak istiyor

Stellantis çatısı altında üstün Alman teknolojisi ve çağdaş tasarımları ile fark yaratan Opel'de, yeni CEO Florian Huettl ile yeni bir dönem başlıyor.

2017 yılında ABD'li General Motors'tan ayrılıp PSA bünyesine geçen ve ardından birleşmeyle Stellantis çatısı altında hizmet veren Opel'de yeni bir dönem başlıyor.

Alman üreticinin mevcut Üst Yöneticisi (CEO) Uwe Hochgeschurtz'un Stellantis'in Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü olarak atanmasının ardından yeni CEO belli oldu.

AA'da yer alan habere göre, Stellantis çatısı altında üstün Alman teknolojisi ve çağdaş tasarımları ile fark yaratan Opel'de, yeni CEO Florian Huettl oldu. 45 yaşındaki Huettl, 1 Haziran 2022 itibarıyla iki markanın liderliğini üstlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Denetim Kurulu Başkanı ve Stellantis İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Başkanı Xavier Chereau, Florian Huettl'in, satış ve pazarlamada kendini kanıtlanmış bir lider olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Her iki markanın yeri özel"

"Opel/Vauxhall'ın katettiği yolu başarıyla devam ettirecek. Her iki geleneksel marka da Stellantis içinde çok özel bir yere sahip.

Opel grubun tek Alman ve Vauxhall tek İngiliz markası. Florian Huettl, gelecekte Uwe Hochgeschurtz ile yakın çalışmaya devam edecek.

Florian ve Uwe'ye yeni görevlerinde başarılar diliyor ve son aylardaki katkılarından dolayı Uwe'ye teşekkür ediyorum."

Opel/Vauxhall'ın Satış ve Pazarlama Müdürü görevini yürüten Florian Huettl, Maxime Picat'ın sorumluluklarını devralacak olan Uwe Hochgeschurtz'un yerini aldı.

Uwe Hochgeschurtz, 1 Eylül 2021'de Opel/Vauxhall CEO'su olarak görevine başlamıştı. Bu süre boyunca Opel/Vauxhall'ın elektrikliye geçiş ve dijitalleşme hamlesine ivme kazandırdı.