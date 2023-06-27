Opel, yeni logosunu tanıttı Opel, 2024'te yeni modellerinde kullanacağı ikonik 'şimşek' logosunu sergiledi.

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Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, elektrikli otomobillere geçişin devam ettiğu şu günlerde yeni logolarla karşımıza çıkıyor. Bu üreticilere Opel de eklendi.

Opel, 2024'te yeni modellerinde kullanacağı ikonik 'şimşek' logosunu tanıttı.

Şimşek, elektrikle yakından ilişkili ve Opel'in elektrikli mobilite çağına yaklaşımını simgeleyen ideal bir logoya dönüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, yeni logonun artık hiç olmadığı kadar marka ile özdeşleştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Sadece yeniliğin ve mobilitenin geniş kitlelerle buluşmasına olan bağlılığımızı sembolize etmekle kalmıyor, aynı zamanda 2028 yılına kadar Avrupa'da tamamen elektrikli bir marka olma taahhüdümüzün de altını çiziyor. Bu yıl ürün yelpazemizde 15 adet elektrikli modelimiz yer alacak.

Yeni logolu araçlar seneye geliyor

Verilen bilgiye göre, Alman otomobil üreticisi, gelecek yıllarda ürün gamında kademeli olarak yeni logosunu kullanıma sunacak. Yeni görünüme sahip ilk seri üretim araçlar 2024'te yollara çıkacak.