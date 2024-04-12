Opel, yeni SUV modeli Frontera'yı ilk kez gösterdi Opel, yeni şimşek logosunun ilk temsilcisi olan Frontera modeline ait ilk fotoğrafları yayınladı.

AA & Ensonhaber

Opel, geçmişte geniş bir müşteri kitlesi kazanan "Frontera" adlı modelini 2024 yılında yeniden piyasaya sürmeye hazırlandığını resmi olarak duyurmuştu.

Şirket, bir zamanlar popüler olan "Frontera" ismini, modern bir SUV tasarımıyla tekrar canlandıracak.

İlk görüntüler geldi

Opel, yeni SUV modeli Frontera'nın ilk görüntülerini yayınladı. Opel'in yeni şimşek logosunun ilk temsilcisi olan Frontera, en başından itibaren kullanıcılara elektrikli motor seçeneği ile sunulacak.

Opel Frontera neler sunacak

Ayrıca kullanıcılar, Frontera'nın 48V hibrit teknolojisine sahip versiyonunu da tercih edebilecek.

Yeni Frontera, etkileyici silüeti, yeni 'Şimşek' logolu Opel Vizör ön paneli ve geniş çamurluk tasarımıyla sağlam bir duruş sergiliyor.

Bununla birlikte çift geniş ekranı, ergonomik ön koltukları ve akıllı saklama alanı çözümleri ile keyifli bir iç mekana sahip olan yeni model, kablosuz şarj ünitesi ve ek USB bağlantı noktalarının yanında pek çok akıllı çözümü de beraberinde getiriyor.

1600 litreye varan bagaj hacmi ile kalabalık aileler de dahil olmak üzere geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden yeni Frontera, tavan rayları ile üstün bir fonksiyonelliğe sahip.

Yeni Frontera ile Opel, her araç segmentinde en az bir elektrikli model sunabilme hedefine bir adım daha yaklaşıyor.