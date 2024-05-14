Opel, yeni SUV modeli Frontera'yı İstanbul'da tanıtacak Opel, yeni SUV modeli Frontera'nın dünya prömiyerini İstanbul'da gerçekleştirecek.

AA & Ensonhaber

Opel, geçmişte geniş bir müşteri kitlesi kazanan "Frontera" adlı modelini 2024 yılında yeniden piyasaya sürmeye hazırlandığını resmi olarak duyurmuştu.

Şirket, bir zamanlar popüler olan "Frontera" ismini, modern bir SUV tasarımıyla tekrar canlandıracak.

İstanbul'da tanıtılacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alman otomotiv devi Opel, yeni Frontera modelini ilk kez dünyaya tanıtacak.

Görüntüleri bir ay önce yayınlanan yeni modelin dünya prömiyerine İstanbul ev sahipliği yapacak.

Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, Alman markanın portföyüne eklenen son modeli uluslararası medya temsilcilerine tanıtacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huettl, yeni modelin dünya prömiyerini gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: