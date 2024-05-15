Opel, yeni SUV modeli Frontera'yı tanıttı: İşte özellikleri Opel, yeni SUV modeli Frontera'nın dünya prömiyerini İstanbul'da gerçekleşti. Otomobil hakkında tüm bilgileri derledik.

AA & Ensonhaber

Opel, geçmişte geniş bir müşteri kitlesi kazanan "Frontera" adlı modelini 2024 yılında yeniden piyasaya sürmeye hazırlandığını resmi olarak duyurmuştu.

Şirket, bir zamanlar popüler olan "Frontera" ismini, modern bir SUV tasarımıyla tekrar canlandıracak.

İstanbul'da tanıtıldı

Alman otomotiv devi Opel, yeni Frontera modelini ilk kez dünyaya tanıttı.

Görüntüleri bir ay önce yayınlanan yeni modelin dünya prömiyerine İstanbul ev sahipliği yaptı.

Yeni tasarımıyla Opel Frontera, Opel Vizor marka logosunun ortasında yeni Opel 'Şimşek Logosu'nu taşıyor. Çamurlukların ve eşiklerin yanı sıra, C sütunu da modelin karakterini öne çıkarıyor.

Yeni Opel Frontera neler sunuyor

Opel, Yeni Frontera ile güç aktarma organlarının seçiminden donanım seçeneklerine kadar bu gereksinimleri her açıdan karşılıyor.

Yeni Frontera, 48 volt teknolojisine sahip hibrit veya tamamen elektrikli güç seçenekleriyle sunuluyor.

Hibrit kullanım için özel olarak geliştirilmiş 136 HP (100 kW) güç sunan, 1,2 litrelik benzinli turbo motora sahip Frontera Hybrid, 28 HP (21 kW) gücündeki bir elektrikli motor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli bir şanzımanla birlikte çalışarak, yakıt tüketimi ve karbon emisyonunu geleneksel motorlu bir modele kıyasla önemli ölçüde azaltıyor.

0 emisyonlu sürüşün keyfini çıkarmak isteyen müşteriler, 300 kilometreden uzun menzil sunan (WLTP'ye göre) Frontera'nın tamamen elektrikli motor seçeneğini yakında sipariş edebilecek.

'Uzun menzilli' versiyon olarak sunulacak olan yeni Frontera Electric, şarj molası vermeden yaklaşık 400 kilometreye (WLTP) kadar mesafe katedebilecek.

Etkinlikte konuşan Opel CEO'su Florian Huettl, bu yıl Opel'in otomobil üretimindeki 125'inci yılını kutladıklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: