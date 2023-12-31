Opel, yeni yılda her modelde elektrikli seçenek sunacak Opel, yeni yılda her modelinde elektrikli seçenek sunacak ve elektrikli mobilite yönündeki dönüşümünü hızlı bir şekilde sürdürmeye devam edecek.

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Opel, Alman otomobil endüstrisinin öncü markalarından biri olarak, teknoloji ve verimlilik konusunda segment standartlarını belirleyen modelleriyle tanınmakta.

Şirket, bu yıl Münih'te düzenlenen IAA Mobility etkinliğinde, geleceğin elektrikli araçlarına yönelik vizyonunu ve bu süreçte gelenek ile yeniliği nasıl birleştirdiğini gösteren Opel Experimental konseptini tanıttı.

Opel Experimental konsepti, şirketin geleceğe yönelik yaklaşımlarını ve değerlerini somut bir şekilde ortaya koyuyor.

Her modelin elektrikli seçeneği olacak

Opel, 2024 yılında otomobil üretimindeki 125. yılını kutlarken, her modelinde elektrikli seçenek sunacak.

Astra Elektrik yaz başında tanıtılmıştı. Opel Corsa’ın 2023 yılında tanıtılan yeni versiyonu ise aynı zamanda sürdürülebilir ve sıfır emisyonlu mobilitenin küçük otomobil segmentinde nasıl olacağını da gözler önüne seriyor.

Opel, 2023’te sadece binek otomobil segmentinde değil, aynı zamanda ticari araç segmentinde de öne çıktı.

Yeni Opel Combo ve Opel Vivaro’nun tamamen elektrikli versiyonları, içten yanmalı motorlu versiyonlar ile benzer ve ödün gerektirmeyen kullanım özellikleriyle profesyoneller için en uygun ihtiyaçlara yanıt veriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)