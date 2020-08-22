Opel'den ağustos ayına özel fiyatlar

Opel, ağustos ayında hayata geçirdiği yeni kampanyalarla, müşterilerine otomobil sahibi olma imkanı sunuyor. İşte Opel'in ağustos kampanyaları.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmenin planlarını yapıyor.

Birçok otomobil markasına benzer bir şekilde Opel de ağustosta çeşitli kampanyalar düzenliyor.

Piyasaya çıktığı ilk günden bu yana segmentinde ilk kez tüketici ile buluşturduğu özellikler ve üstün teknolojilerle ilk üçteki yerini koruyan yeni Corsa'ya, ağustos ayına özel 149 bin 900TL'den başlayan fiyatlarla; amiral gemisi Insignia modeline ise ağustos ayına özel 319 bin 900TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Opel'in B-SUV segmentindeki oyuncusu Crossland X 194 bin 300TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulurken, Opel Grandland X SUV modeli 254 bin 800TL'den başlayan fiyatlarla Opel severlerin beğenisine sunuluyor.

Ağustos ayında müşterilerine farklı finansman çözümleri de sunan Opel, 120 bin TL’ye varan yüzde 0,69 faizli özel kredi seçeneklerinin yanı sıra belli başlı modellerde 67 bin TL'ye varan 12 aylık ödeme seçenekleri ile yüzde 0 faiz olanağını birleştiriyor.