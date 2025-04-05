Opel'den nisan ayına özel kampanyalar

Haber Merkezi

Opel, nisan ayında otomobil tutkunlarına ve ticari araç arayanlara özel fırsatlar sunuyor.

Markanın sevilen modelleri Corsa, Astra, Mokka ve elektrikli versiyonları, avantajlı kredi seçenekleriyle yeni sahiplerini bekliyor. Ayrıca, hafif ticari araç segmentinde de KOBİ'lere yönelik özel teklifler dikkat çekiyor.

OPEL CORSA, ASTRA VE MOKKA

Cesur ve sportif tasarımıyla öne çıkan Opel Corsa, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

Yalın tasarım öğelerini taşıyan Opel Astra da aynı şekilde 150 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla dikkat çekiyor.

Yenilenen dış tasarım hatları ve teknolojik özellikleriyle ses getiren Opel Mokka da 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle Opel Showroomlarında yerini alıyor.

Opel, gelecek dönemde tüm modellerinin elektrikli ve hibrit versiyonlarını müşterileriyle buluşturmaya hazırlanırken, mevcut elektrikli modellerinde de avantajlı finansman olanakları sunmaya devam ediyor.

Opel Corsa Elektrik, 250 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Yeni Opel Mokka Elektrik de aynı şekilde 250 bin TL'ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla dikkat çekiyor.

Cesur tasarımı ve performansıyla öne çıkan Opel Astra Elektrik, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahiplerini bekliyor.

HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA KOBİ'LERE ÖZEL TEKLİFLER

Alman mühendisliği ve detaylarıyla öne çıkan Opel Zafira, 300 bin TL için 12 ay vade, yüzde 0 veya 700 bin TL için, 12 ay, yüzde 2,79 faizli kredi imkanlarıyla satın alınabiliyor.