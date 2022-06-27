Opel'in B-SUV modeli Mokka, birinci yaşını kutluyor

Opel’in B-SUV modeli Mokka, tanıtılmasından bu yana 1 yılı geride bıraktı.

2020 Haziran ayında Mokka-e adını taşıyan tamamen elektrikli versiyonuyla tanıtılan 2021 Opel Mokka ailesi, uzunca bekleyişin ardından geçtiğimiz yıl haziran ayında Türkiye pazarına geldi.

2017'de PSA tarafından satın alınan Opel'in yeni tasarım çizgilerini taşıyan Mokka, Opel Corsa ve Peugeot 208 gibi modeller ile aynı platformu paylaşıyor.

Opel markası için birçok ilki temsil etmesiyle ayrı bir yere sahip olan Mokka, Opel Vizör'e ve tamamen dijital Pure Panel kokpite sahip ilk modellerden biri olmasıyla dikkati çekiyor.

Türkiye'de 5 bin sattı

AA'da yer alan habere göre Mokka, Türkiye'de 1 sene içinde 5 bin adet satış adetine ulaştı. Kendi segmentinde ilk 5 içinde yerini koruyan Mokka, 2022 yılının ilk 6 ayında da başarılı satış rakamlarına imza attı.

B-SUV segmentinde özellikle otomatik şanzımanlı benzinli bir model arayan tüketicilerden ilgi gören Mokka, bu sınıfta araç alan her 10 müşteriden 1'inin tercihi oldu ve segmentinde ilk 3 model arasında yer aldı.

Bununla birlikte 2022 yılının ilk 6 ayında Opel markasını tercih edenlerin yaklaşık yüzde 15'i Mokka modelini satın aldı.

Yeni Opel Mokka Türkiye'de Elegance, GS Line ve Ultimate donanım seviyeleriyle satışa sunuldu.

Kaputun altındaysa 130 beygir güç üreten 1.2 litre turbo benzinli motora yer veriliyor. Söz konusu motor, AT8 otomatik şanzımanla kombine edildi.

Öte yandan, tamamen elektrikli Mokka-e modeli de bu yıl içinde ülkemizde satışa sunulacak.