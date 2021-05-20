Opel'in klasik modeli Manta elektrikli araca dönüştü

Opel, efsane modeli Manta'yı elektriklendirdiği fütüristik restomod projesi yeni Opel Manta Gse ElektroMOD’u resmen tanıttı.

Opel tarafından 1970-1988 yılları arasında üretilen bir spor otomobil modeli olan Matta, yıllar sonra elektrikli olarak yeniden karşımıza çıktı.

Klasikleşmiş, eski bir otomobil modelinin tasarım ruhunu bozmadan belli başlı özelliklerinin güncel teknolojilerle geliştirilmesine 'Restomod' deniliyor.

Bu kapsamda, bir elektrikli otomobile dönüşen Opel Manta, "Opel Manta GSe ElektroMOD" ismini aldı.

TEKNİK DETAYLAR

Opel'in sadece bir adet ürettiği bu konseptin, arkada yer alan bir elektrik motoruna sahip olduğunu ve 147 beygir güç ile 255 Nm tork ürettiğini görüyoruz.

Klasik Manta'da olduğu gibi arkadan itiş sistemini koruyan araç, 31 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya barındırıyor. Bu batarya, 200 km'lik bir menzil sağlıyor.

Opel, aracın dış tasarımında da 2018 GT X Experimental adlı konsept aracında ortaya çıkan tasarım detaylarının birçoğunu ve yeni yüzünü kullanmış.

Bu yeni ön yüzde, normalde ızgaranın yer alacağı kısımda tümleşik bir LED ekranın yer aldığını ve burada çeşitli mesajlar yayınlayabildiğini görüyoruz.

Aracın parlak sarı rengine siyah bir kaput ve büyük bölümü siyah olan 17 inç'lik jantlar da eşlik ediyor.

İÇ MEKAN

Retro tasarımlı Opel Manta konseptinin iç mekanına baktığımız zaman ise sürücüye odaklı olarak hazırlanan çift ekranlı bir konsol düzenini karşımıza çıkıyor.

Dijital gösterge paneli 12 inç boyutunda olurken, bilgi eğlence ekranı ise 10 inç boyutunda seçilmiş.

Tüm bu modern detaylara karşılık retro tasarımlı bir direksiyon simidi ve vites topuzu dikkatleri çekiyor.

Aracın spor koltukları da tüm bunları güzel bir şekilde tamamlamış görünüyor. Ayrıca iç mekanda, aracın dış rengi ile uyumlu olan birçok detay da görülüyor.

Son olarak Opel, ilerleyen zamanlarda bu araç gibi daha fazla "restomod" ortaya koyacağı bilgisini de paylaştı.







