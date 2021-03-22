Opel'in klasik modeli Manta, elektrikli araca dönüşüyor

Opel, efsane modeli Manta'yı elektriklendirdiği fütüristik restomod projesi yeni Opel Manta Gse ElektroMOD’u duyurdu.

Opel tarafından 1970-1988 yılları arasında üretilen bir spor otomobil modeli olan Matta, yıllar sonra elektrikli olarak yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Klasikleşmiş, eski bir otomobil modelinin tasarım ruhunu bozmadan belli başlı özelliklerinin güncel teknolojilerle geliştirilmesine 'Restomod' deniliyor.

Bu kapsamda, bir elektrikli otomobile dönüşecek Opel Manta, "Opel Manta GSe ElektroMOD" ismini alacak.

TASARIM

1970 Manta, yeni Opel marka yüzünün tasarımına da ilham vermişti. Yeni Manta GSe ElektroMOD da aynı yolda ilerliyor. Opel Vizör adındaki mimari; ön ızgarayı, farları, sensörleri ve marka logosunu tek bir öğe olarak birleştiriyor. Markanın en yeni modelleri Crossland ve Mokka, gelecekte tüm Opel modellerinin yüzü olarak kullanılacak olan Opel Vizör’ü taşıyor.

Manta GSe ElektroMOD, hem binek otomobiller hem de hafif ticari araçlar için Opel’in izlemiş olduğu elektrikliye geçiş sürecini heyecan verici bir deneyime dönüştürüyor. Marka, 2024 yılına kadar tüm modellerini elektrikli olarak sunmayı planlıyor.

Opel, Grandland X örneğinde olduğu gibi müşteriye şarj edilebilir elektrikli veya tamamen batarya elektrikli olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor.

Opel, günümüzde Corsa-e’den Zafira-e Life’a; Combo-e’den Vivaro-e’ye kadar farklı segmentlerdeki elektrikli araç seçeneklerini tüketicileriyle buluşturuyor.