Opel'in tüm modelleri elektrikliye dönüşüyor

Opel, 2024 yılından itibaren her Opel modelinin bir elektrikli versiyonunun olacağını duyurdu.

2028 yılından itibaren Opel, Avrupa’da sadece elektrikli otomobillerle tutkunlarının karşısına çıkacak. Gelecek aylarda satışa sunulacak olan Opel Astra’nın yeni nesli, Rüsselsheim merkezli markanın elektrikliye geçiş hamlesinin temel taşı olacak.

Eylül 2021’deki tanıtımın ardından, yeni Astra ilkbaharda müşterilerle buluşacak ve satışa sunulduğu ilk andan itibaren şarj edilebilir hibrit versiyonu bulunacak. 2023 yılında ise tamamen elektrikli Astra-e ürün gamını tamamlayacak.

Alman üreticinin sıfır emisyonlu ürün gamı şimdiden minik Opel Rocks-e’den büyük hacimli ticari Opel Movano-e’ye kadar uzanıyor. Opel Combo-e Life ve Opel Zafira-e Life, yer aldıkları segmentlerde en başarılı elektrikli modeller olarak dikkat çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Uwe Hochgeschurtz, elektrikliye bir alternatifin olmadığını belirterek, Opel'in gelecekte çevre dostu yenilikleriyle dikkatleri daha da fazla üzerinde toplayacağını ifade etti.

"HER OPEL MODELİNİN ELEKTRİKLİSİ DE OLACAK"

Hochgeschurtz, "Son derece hızlı bir değişim içindeyiz ve 2024 yılından itibaren istisnasız her Opel modelinin elektrikli bir versiyonunu sunacak olmamız da bu değişimin göstergelerinden biri.

Ek olarak, Crossland ve Insignia modellerinin yeni versiyonları da yakında elektrikli olacak. Taahhüdümüz gayet net: 2028 yılından itibaren Avrupa’da sadece elektrikli modellerimizi piyasaya sunacağız.'' ifadelerini kullandı.