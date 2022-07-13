Opel'in yeni CEO'su Florian Huettl, Türkiye'ye geldi

Geçen ay görevine başlayan Opel CEO'su Florian Huettl, ilk pazar ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi.

2017 yılında ABD'li General Motors'tan ayrılıp PSA bünyesine geçen ve ardından birleşmeyle Stellantis çatısı altında hizmet veren Opel'de yeni bir dönem başlıyor.

Alman üreticinin mevcut Üst Yöneticisi (CEO) Uwe Hochgeschurtz'un Stellantis'in Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü olarak atanmasının ardından yeni CEO Florian Huettl olmuştu.

İlk ziyaretini Türkiye'ye yaptı

AA'da yer alan habere göre 45 yaşındaki Huettl, 1 Haziran 2022 itibarıyla görevi devraldıktan sonraki ilk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi.

Huettl, "Türkiye'yi Almanya ve Birleşik Krallık ile birlikte bizim ana pazarlarımızdan biri olarak görüyorum. Global çapta yakaladığımız büyüme trendi ve başarılı grafikte kuşkusuz ki Türkiye'nin payı çok büyük." ifadelerini kullandı.

Huettl, başarının yalnızca rakamlarla kısıtlı olmadığını, global Opel dünyası içerisinde Türkiye'nin çok daha önemli bir rolü bulunduğunu belirtti.

Huettl, "Türkiye, yılın ilk yarısında satış hacmini artırarak Opel ülkeleri arasında 5. sırada yer alma hedefini gerçekleştirdi.

"Türkiye 3. ana pazarımız"

Ancak söz konusu ‘ana pazar’ söylemini, yalnızca satış rakamları için değil, kararlarımızı alırken danıştığımız ve dinamiklerini göz önünde bulundurduğumuz bir ülke olarak açmak doğru olur. Türkiye, bizim 3. ana pazarımız." ifadelerini kullandı.

Opel Türkiye'nin satış rakamları ve büyüme trendinin giderek hızlandığını belirten Huettl, "Türkiye pazarında satış hacmimiz pandemi ve çip krizine rağmen yüzde 15 artarak 17 bin adet seviyelerine geldi.

Bu yılın ocak-haziran dönemine baktığımızda, bu süreçte binek pazar payımızı yüzde 5,2'ye, toplam pazar payımızı ise yüzde 4,7'ye yükselttik.

Açıkçası, bu büyümenin sürdürülebilir olmasını diliyorum ve bunu sağlamak için heyecan verici ürünler kadar müşteri memnuniyetinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bu alanda da yüzde 98,5 müşteri memnuniyeti ile iyi bir ivme yakaladığımızı söyleyebilirim." dedi.

Huettl, elektrikli dönüşümde Opel markasının bu dönüşümün öncülerinden biri olarak çok önemli bir rol üstleneceğini vurgulayarak, "2024 yılında tüm Opel modellerinin bir elektrikli versiyonu olacak ve 2028 için hedefimiz, Avrupa'da Opel'in tamamen elektrikli modellerle satışa sunulacak bir konumda olması.

Türkiye de bizim bu gelişimde ön planda tuttuğumuz ülkelerden biri. Elektrikli modellerimiz de bu hedefler çerçevesinde Türkiye pazarındaki yerini alacak." ifadelerini kullandı.

