Opel'in yeni CEO'su, ilk ziyaretini Türkiye'ye yapacak

Opel'de yeni CEO Florian Huettl ile yeni bir dönem başlıyor. Huettl, ilk iş olarak ülkemize gelip bilgi alacak.

2017 yılında ABD'li General Motors'tan ayrılıp PSA bünyesine geçen ve ardından birleşmeyle Stellantis çatısı altında hizmet veren Opel'de yeni bir dönem başlıyor.

Alman üreticinin mevcut Üst Yöneticisi (CEO) Uwe Hochgeschurtz'un Stellantis'in Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü olarak atanmasının ardından yeni CEO belli oldu.

Stellantis çatısı altında üstün Alman teknolojisi ve çağdaş tasarımları ile fark yaratan Opel'de, yeni CEO Florian Huettl oldu. 45 yaşındaki Huettl, 1 Haziran 2022 itibarıyla iki markanın liderliğini üstlenecek.

Türkiye'ye geliyor

Yeni Opel CEO’su Florian Huettl, görevi devraldıktan sonraki ilk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirecek.

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Hazran 2022 itibarıyla yeni görevini devralacak olan yeni CEO Huettl, 2 günlüğüne Türkiye’ye gelerek, bilgi alacak.

Konuyla ilgili konuşan Girgin, “1 Haziran’da göreve gelen yeni CEO’muz Florian Huettl, ilk pazar ziyaretini de Türkiye’ye yapacak. 2 tam gün olarak gerçekleşecek olan bu ziyarette hem şu anki satış performansımızın hem de İspanya’yı geride bırakarak Opel dünyasında ilk 5 ülke arasında yer almamızın önemli bir payı var.

Türkiye pazarının öneminin altını bir kez daha çizeceğiz ve kendisine taleplerimizi ileteceğiz. Türkiye pazarında daha önce çalıştığı için bu değişiklik bize maksimum seviyede avantaj sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.