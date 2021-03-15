Opel'in yeni ticarileri Vivaro Cargo ve Zafira Life Türkiye'de

Opel'in yeni ticarileri Vivaro Cargo ve Zafira Life, sessiz sedasız Türkiye'de satışa sunuldu.

Stellantis ile birlikte ortak platform kullanımını daha da standart hale getiren PSA Grubu, ticari araçlarda da bu yaklaşımı benimsiyor. Bu ticariler arasında yer alan Peugeot ve Citroen modellerinin ardından, Opel de yeni ticarileriyle Türkiye'ye geldi.

Marka, Vivaro Cargo ve Zafira Life isimli ticari araç ikilisini sessizce Türkiye'de satışa çıkardı.

Hem iç hem de dış tasarım anlamında kardeşlerinden çok da farklı olmayan araçlardan Vivaro Cargo, isminden de anlaşılacağı gibi yük taşımacılığında kullanılırken, Zafira Life ise bu aracın binek versiyonu olarak satılacak.

Görsel: Opel Vivaro Cargo

Her iki ticaride de aynı motora görev veren Opel; 2 litre hacimli, turbo dizel üniteyi, Vivaro Cargo'da 122 beygir güç üretebilecek şekilde ayarlamış. Bu modelde sadece 6 ileri vitesli manuel şanzıman sunuluyor.

Zafira Life'ın kaputu altında ise 177 beygir güç üretebilen motor, 8 ileri vitesli tam otomatik şanzımanla eşleştirilmiş.

FİYATLAR

Türkiye'de tek boy gövdeye sahip olarak görebileceğimiz ikilinin fiyatlarıysa lansman dönemine özel ve Vivaro Cargo için 198 bin 500 TL, Zafira Life içinse 287 bin 100 TL olarak açıklandı.

Görsel: Opel Zafira Life