Operasyonel araç kiralama sektörü yeniden eski günlerine döndü

Aktif büyüklüğü 30 milyar TL olan operasyonel araç kiralama sektörü, pandemiyi yenerek eski günlerine geri dönmeyi başardı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, otomotiv sektörüne oldukça büyük darbe vurdu.

Birçok üretici yeniden eski günlere dönme planları yaparken, operasyonel araç kiralama sektörü salgını başarıyla atlattı.

FİLOYA YAKLAŞIK 15 BİN ARAÇ KATILDI

Türkiye araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu olan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği'nin (TOKKDER) raporuna göre, Türkiye’de gerçekleşen yeni otomobil satışları 2019 yılının aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30,2 oranında artarken, operasyonel araç kiralama sektörü 2020 yılının ilk yarısında Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 7,3’ü olan 14 bin 900 adet yeni aracı filosuna kattı.

Bu dönemde, 2.6 milyar TL yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 30 milyar TL oldu.

2019 yılı sonuna göre yüzde 8,2 oranında daralan operasyonel kiralama sektörünün, filosundaki araç sayısı da toplamda 255 bin 900 adet olarak gerçekleşti. Sektör, 2019 yılını 279 bin adetlik araç parkıyla kapatmıştı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKALAR

TOKKDER raporuna göre, yılın ilk yarısında Renault yüzde 26,2’lik payı ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen üretici olmayı başardı.

Renault’u yüzde 13,6 ile Fiat, yüzde 11,9 ile Volkswagen ve yüzde 10,9 ile Ford markaları takip etti.