Operasyonel araç kiralama sektörü yüzde 5,6 küçüldü

Geçen yıl, 2019'a göre yüzde 5,6 daralan operasyonel araç kiralama sektörünün filosunda bulunan araç sayısı, 263 bin adede düştü.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, otomotiv sektörüne oldukça büyük darbe vurdu.

Birçok üretici yeniden eski günlere dönme planları yaparken, operasyonel araç kiralama sektörü de salgında yara aldı.

Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi Nielsen iş birliğiyle hazırladığı ve 2020 yılı sonuçlarını içeren "TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu"nu açıkladı.

Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü geçen yıl Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yüzde 9,4'ü olan 57 bin 500 adet aracı filosuna kattı. Bu dönemde sektörün aktif büyüklüğü 39,6 milyar TL oldu.

YÜZDE 5,6 KÜÇÜLDÜ

Geçen yıl 2019'a göre yüzde 5,6 daralan sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 263 bin adede düştü. Sektörün 2019 sonundaki araç parkı 279 bin adet olmuştu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKALAR

TOKKDER raporuna göre, 2020 yılında Renault yüzde 24,4 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault'yu, yüzde 15,2 ile Fiat, yüzde 11,7 ile Ford ve yüzde 11,6 ile Volkswagen markaları takip etti.

Geçen yıl Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yüzde 10'una yakın kısmını satın alan operasyonel kiralama sektörü, bu dönemde ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya devam etti. Sektörün 2020 yılında ödediği vergi 6,7 milyar TL'yi buldu.