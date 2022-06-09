Petrol
123.27
-0.25%
Euro
18.503
0.59%
Dolar
17.2026
0.45%
Altın
1.023
0.27%
Borsa
254
0.00%
Bitcoin
523.107
0.57%
BTXN Coin
11.24
5.14%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Orijinal Hyundai Ioniq üretimi sona eriyor

    İlk olarak 2016 yılında tanıtılan Hyundai Ioniq serisinin ilk modelinin üretimi durdurulacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 09:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Orijinal Hyundai Ioniq üretimi sona eriyor

    Otomobil üreticisi Hyundai'nin elektrikli araç pazarında oldukça iyi işlere imza attığı Ioniq serisi, ilk modeline veda ediyor.

    Temmuz ayında şirketin Ulsan'daki fabrikasında, Hyundai Ioniq ailesinin üç üyesinin de montajına son verilecek.

    Standart bir hibrit, bir şarj edilebilir hibrit ve bir tamamen elektrikli versiyondan oluşan serinin durdurulması ile ilgili Hyundai, bunun otomotiv segmentindeki değişen müşteri taleplerinin bir sonucu olarak uzun zamandır planlanmış bir hamle olduğunu söylüyor.

    Ioniq serisinin ilk modeli, sadece Avrupa'da 135 binden fazla satarak beklentileri karşılamayı başardı.

    ioniq

    2016'da satışa sunulmuştu

    Ioniq, üretim modeli olarak 2016 yılında resmi çıkışını yaptığında, dünyanın sıfırdan üç elektrikli güç aktarma organı için tasarlanan ve üretilen ilk aracı olma özelliğine sahipti.

    Kendisi, hem otomobil üreticisi hem de tüm endüstri için öncü bir ürün olarak kabul ediliyordu.

    Orijinal Hyundai Ioniq serisinin yerini, dünya çapında erişilebilir olan, teknoloji ağırlıklı bir elektrikli araç olan Ioniq 5 aldı. Hyundai, önümüzdeki yıllarda ise Ioniq 6 ve 7 modellerini tanıtacak.


    İlginizi Çekebilir

    Nwakaeme ülkesine gitti
    Futbol

    Nwakaeme ülkesine gitti

    Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 gözaltı
    Gündem

    Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 gözaltı

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir