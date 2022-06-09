Orijinal Hyundai Ioniq üretimi sona eriyor

İlk olarak 2016 yılında tanıtılan Hyundai Ioniq serisinin ilk modelinin üretimi durdurulacak.

Otomobil üreticisi Hyundai'nin elektrikli araç pazarında oldukça iyi işlere imza attığı Ioniq serisi, ilk modeline veda ediyor.

Temmuz ayında şirketin Ulsan'daki fabrikasında, Hyundai Ioniq ailesinin üç üyesinin de montajına son verilecek.

Standart bir hibrit, bir şarj edilebilir hibrit ve bir tamamen elektrikli versiyondan oluşan serinin durdurulması ile ilgili Hyundai, bunun otomotiv segmentindeki değişen müşteri taleplerinin bir sonucu olarak uzun zamandır planlanmış bir hamle olduğunu söylüyor.

Ioniq serisinin ilk modeli, sadece Avrupa'da 135 binden fazla satarak beklentileri karşılamayı başardı.

2016'da satışa sunulmuştu

Ioniq, üretim modeli olarak 2016 yılında resmi çıkışını yaptığında, dünyanın sıfırdan üç elektrikli güç aktarma organı için tasarlanan ve üretilen ilk aracı olma özelliğine sahipti.

Kendisi, hem otomobil üreticisi hem de tüm endüstri için öncü bir ürün olarak kabul ediliyordu.

Orijinal Hyundai Ioniq serisinin yerini, dünya çapında erişilebilir olan, teknoloji ağırlıklı bir elektrikli araç olan Ioniq 5 aldı. Hyundai, önümüzdeki yıllarda ise Ioniq 6 ve 7 modellerini tanıtacak.

