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    Osmaniye'de 1999 model otomobil sesli komutla çalışıyor

    Üniversite öğrencisi, geliştirdiği yazılımla cep telefonundan sesli mesaj göndererek 1999 model otomobili komutla çalıştırıyor.
    • AA
    • 08.08.2020 - 17:25
    • Güncelleme : 08.08.2020 - 17:25
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    Osmaniye'de 1999 model otomobil sesli komutla çalışıyor

    Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ali Pampallı (19), Kesmeburun köyünde amcasının oğluna ait otomobile, elektronik parçalar entegre ettiğini söyledi.

    Otomobile, eklediği yazılımla komutlar verdiğini, bunu cep telefonunda yaptığı programla “bluetooth” üzerinden sesli komutla aktardığını anlatan Pampallı, bu sayede aracı çalıştırıp kapatabildiğini, korna çaldırıp özel dizayn ettiği ışıkları da yakıp söndürebildiğini dile getirdi.

    Osmaniye'de 1999 model otomobil sesli komutla çalışıyor ViDEO

    “DİYALOĞA DAHİ GİREBİLİYORSUNUZ”

    Yazılımını geliştirmek istediğini aktaran Pampallı, şunları kaydetti:

    “Bu yapılan sistem arnio tabanlıdır. Telefonla kendi uygulamamı java teknolojisini kullanarak yaptım. Bu sayede bluetooth bağlantısıyla arnio veri gönderip arabayı çalıştırıyorum. Aracı birinci vitese taktığınızda komutla çalışır ve hareket eder.

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    Yazılım sayesinde otomobil korna çalıyor, özel dizayn edilen ışıkları yakıyor ve belli komutlar sayesinde diyaloğa dahi girebiliyorsunuz. Bunun için sadece telefonda internet ve bluetooth olması yeterlidir. Bunu yapabilmek için yazılım ve kodlamayı bilmek önemlidir.”

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    Osmaniye de 1999 model otomobil sesli komutla çalışıyor #5

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