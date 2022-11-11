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    Oto galericiler, ikinci elde kredi engelini eleştirdi

    Oto galericiler taşıt alacakların krediye erişimde güçlük yaşadıklarını söyleyerek bundan ötürü araç satışlarının sınırlı kaldığını belirtti.
    • 11.11.2022 - 09:02
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    Oto galericiler, ikinci elde kredi engelini eleştirdi

    TÜİK rakamlarına göre, 2021’in Eylül ayında 596 bin 392 adetle gerçekleşen ikinci el pazarı, yüzde 20 daralmayla bu yılın aynı döneminde 476 bin 502 adet oldu.

    İstanbul’da otomobil pazarında oto galericiler taşıt kredilerine ulaşmakta zorluk yaşandığını ifade etti.

    Otomobil fiyatlarındaki artışın durması nedeniyle al-sat yapanların piyasadan çekildiğini ifade eden galericiler, bunun piyasaya olumlu etkisi olacağını belirtti.

    "Krediye ulaşım zor"

    Taşıt kredisine ulaşmanın zorlaştığını ve bu durumun piyasalara durgunluk olarak yansıdığını ifade eden oto galerici Yılmaz Kebapçı, ''Taşıt kredilere ulaşımda zorluk yaşanıyor. Kredilere ulaşımda zorluk piyasalara durgunluk olarak yansıyor. Parası olanlar orta sınıf bir araç alabiliyor. Yüksek model araçlarda krediler daha fazla sınırlanıyor. Bu nedenle talepte düşüyor.'' dedi.

    otomobil

    İkinci el otomobil fiyatlarında artış yaşanmadığını ifade eden Kebapçı, "Geçtiğimiz aylarda sıfır otomobillerde her ay yaklaşık yüzde 10 civarı artışlara şahit olmuştuk. Bu fiyat artışları yüzde 1’lere kadar düştü.

    Eskiden al-sat yapanların sattığı araçlar, piyasalarda hareketlilik oluşturmuş gibi görünürdü. Fiyat artışlarının düşmesiyle al-sat yapanlar piyasadan çekildi. Ayda 10-15 araç satan galericiler şuan 4-5 araç satıyor, bu alıcılar gerçek biniciler." diye konuştu.


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