Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi: 1 Aralık'ta başlıyor

Doğu Anadolu'daki bazı illerde hava sıcaklığının akşam sıfırın altına düşmesiyle birlikte oto lastikçilerde kış mesaisi başladı.

Kış aylarında trafikte yer alacak araç sürücülerini doğrudan ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması yaklaşıyor.

Bilindiği gibi, yetkili kurumlar tarafından belirtilen tarihler içerisinde trafikte zorunlu kış lastiği takmayan araçlar para cezası ödüyor.

1 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2020 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek.

ZORUNLU ARAÇLAR

Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu.

LASTİKÇİLERİN MESAİSİ ŞİMDİDEN BAŞLADI

Uzmanlar, kasım ayı itibariyle havaların soğumaya başladığı ve don olaylarının görüldüğü bölgelerde kış lastiği taktırmak için 1 Aralık tarihinin beklenmemesi uyarısında bulunuyor.

Doğu Anadolu'daki bazı illerde hava sıcaklığının akşam sıfırın altına düşmesiyle birlikte oto lastikçilerde kış mesaisi başladı.

40 yıla yakın süredir oto lastik işletmesinde hizmet veren Yusuf Sancak, vatandaşları kış lastiği ve araç bakımı için 1 Aralık tarihini beklememeleri konusunda uyardı.

Vatandaşların bir an önce kış lastiği taktırması gerektiğini söyleyen Sancak, “Lastik değişim şartları 1 Aralık ama daha erken taktırmaları araç kullanan vatandaşlarımız için daha uygun olur. Halkımız şu an karın düşmesini bekliyor ama kar düşmesini beklemesinler. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kış lastiklerinin taktırılması lazım. Rakım olarak yüksek bir bölgedeyiz ve bu sebeple kışlık lastiklerinin şu an takılması daha idealdir.” dedi.

"NE KADAR ERKEN TAKILIRSA O KADAR FAYDALI"

Kış lastiklerinin belirtilen tarihten önce takılmasının güvenli bir sürüş için faydalı olduğuna dikkat çeken Sancak, “Şu an bir yoğunluğumuz yok, vatandaşlarımız karın yağmasını bekliyor. O zamanda işler daha iyi yürümüyor. Lastikler zamanında takılsa daha iyi olur. Kış lastiği taktırmayan araçlarımızın yolda kalma durumları olabilir. Merkezde kar yok ama bazı ilçelerde kar ve buz var. Lastik olmayınca giden araçlar geri dönüp geliyor. Ne kadar erken takılırsa o kadar faydalı." diye konuştu.

ÜRETİM TARİHİNE DİKKAT

Lastik alacak vatandaşların lastiğin üretim tarihine özelikle bakması gerektiğini dile getiren Sancak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yeni lastik alacak vatandaşlar, lastik tarihlerine dikkat etmesi gerekiyor. 2020 ve 2021 olması gerekiyor. Özellikle lastiğin yumuşak olmasına özen göstersinler. Buzlanmada araç kayar, sert lastik olduğu zaman daha zarar verici oluyor. Yumuşak lastik biraz daha tutucu oluyor.”