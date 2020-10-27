Oto yedek parça fiyatlarındaki artış devam ediyor

Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı, artan döviz kuru sebebiyle 6 ay gibi kısa bir sürede yedek parça fiyatlarının ortalama yüzde 30 arttığını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle otomobil pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, sıfır ve ikinci el araç fiyatları artmaya devam diyor.

Ancak fiyat artışına rağmen yoğun talep nedeniyle sıfır araç stokları tükenirken, ikinci el araç satışları da yükselişini sürdürüyor.

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki önü kesilemeyen yükseliş uzun süredir gündemi meşgul ederken, gündem dışı kalan yedek parça fiyatlarında da ciddi artışlar yaşanıyor.

"YEDEK PARÇA FİYATLARI YÜZDE 30 ARTTI"

Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı, kurdaki dalgalanmanın etkisiyle yedek parça ve oto boya malzemelerinin fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, "Araç bakımlarında ve hasar onarımlarında gerekli olan hayati yedek parçaların fiyatlarında 6 ay gibi kısa bir sürede ortalama yüzde 30 fiyat artışı oldu.

Pandemi öncesi 1000 TL olan bir yedek parça, 1300-1350 TL'ye ulaşmış durumda. Kurdaki artış sebebiyle bunu doğal karşılıyoruz.

Fakat bu parçayı 1700 TL'ye satan yedek parça ithalatçıları var, Sanayi Bakanlığı'nın konuyu el atması gerekir, biz de destek vermeye hazırız " ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kullanılan oto yedek parçalarının yüzde 70'inin ithal olduğuna değinen Ünal Ünaldı, yılda 6 Milyar TL değerinde parçanın ithal edildiğinin altını çizdi.

Kur artışı dışında yedek parça ithalatçıları ve distribütörlerinin kargo, gümrük ve stoklama maliyetlerinin artığına, fakat yüzde 70'e varan fiyat artışının fırsatçılık olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ünaldı, "Parça fiyatlarında fahiş fiyat artışları yapan firmaları Sanayi Bakanlığı'mız ile 680 üyemizin satın alma departmanlarındaki veri havuzu vasıtasıyla her zaman paylaşmaya hazırız.

Bu firmaların parça fiyatlarını sürekli web siteleri üzerinden kamuoyunun bilgisine sunmasını, bu sayede şeffaf biçimde artış oranlarını vatandaşın ve sektörün de görmesini istiyoruz." dedi.



