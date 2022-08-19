Otobüs ve minibüslerde emniyet kemeri takmak zorunlu oldu

Otobüs ve minibüslerde emniyet kemeri takmak zorunlu oldu

Karayolları Trafik Yönetmeliği Değişiklikleri kapsamında hem taşıtlar hem de yolcular için yeni kurallar belirlendi. Artık otobüs ve minibüslerde tüm yolcular emniyet kemeri takmak zorunda.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ulaştırma Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği Değişiklikleri 16 Ağustos itibariyle yürürlüğe girdi.

Taksi, minibüs ve otobüslerde çocuk emniyet kemeri zorunlu oldu. Böylece taksilerde en az 1 adet; minibüs ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve bu madde kapsamında emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan otobüslerde ise toplam koltuk sayısının en az 10’da 1’i kadar çocuk emniyet kemeri bulundurulacak.

Tüm yolculara emniyet kemeri şartı

Otobüs ve minibüslerde tüm yolcular emniyet kemeri takmadan harekete izin verilmeyecek. Kemer takmayan yolcular polise bildirilecek. Gece motosiklet, bisiklet ve scooter kullanırken ‘reflektif yelek’ giyilmesi zorunlu olacak.

Öte yandan; motorlu bisiklet, motosiklet, elektrikli bisiklet sürücüleri için kaskın yanına bir de koruma gözlüğü şartı eklendi.



