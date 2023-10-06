Otokar'ın ilk hidrojenli otobüsü Avrupa'da sergileniyor Otokar ürünlerini Avrupa'da düzenlenen Busworld Europe'ta tanıtacak. Bunlar arasında şirketin ilk hidrojenli otobüsü de var.

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Hidrojen yakıtlı araçlar, tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden sağlıyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

Otokar'ın ilk hidrojenli otobüsü Avrupa'da sahne aldı

Otokar, Avrupa’da düzenlen otobüs fuarı Busworld Europe'ta hidrojen yakıt hücreli otobüsü KENT Hidrojen'i dünya sahnesine taşıdı.

Fuarda elektrikli otobüs ailesinin yeni üyelerini tanıtan Otokar, biri otonom olmak üzere 7 farklı model otobüsünü sergiliyor.

Geçen yıl Avrupa’da 'Mükemmel Tasarım Ödülü'ne layık görülen TERRITO serisinin 13 metrelik yeni elektrikli modeli e-TERRITO da ilk kez fuarda tanıtılıyor.

Elektrikli ve alternatif yakıtlı araçlar konusunda birçok ilke imza atan Otokar, akıllı otonom otobüsü e-CENTRO ile ulaşımın geleceğini aydınlatıyor.

Araç, Avrupa'nın en büyük buluşmalarından biri olan fuarda ziyaretçileri salonlar arasında taşıyarak toplu ulaşımın geleceğini deneyimleme fırsatı sunuyor.

Otokar standının ziyaretçileri ayrıca, Avrupa'da birçok ülkede en çok satan orta boy otobüs olan NAVIGO'yu yenilenen tasarımıyla yakından görme fırsatı buluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)